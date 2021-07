AL RIPARO DALLE VOCI

L’appuntamento è già fissato per domenica, quando come molti dei suoi compagni Dusan Vlahovic sarà atteso al centro sportivo dopo le meritate vacanze. Un po’ di Sardegna, l’immancabile Versilia, e anche il ritorno in Serbia tra le mete toccate dopo aver concluso alla grande la miglior stagione da quando è arrivato a Firenze.

Ma durante il periodo di riposo, almeno via social, l’attaccante non sembra aver del tutto staccato la spina, visto che il suo benvenuto era arrivato prima per Gattuso e poi per Italiano. Segno che nella testa di Vlahovic è ancora ben presente la sfida viola, e anche che alla ripresa degli allenamenti grinta e voglia saranno gli stessi di sempre.

Semmai quel che andrà capito in fretta sarà il cammino contrattuale che attenderà il serbo, perchè se i due anni di accordo con i viola lasciano qualche margine di tranquillità mire e interessi di club sempre più importanti rappresentano una minaccia da arginare con anticipo, individuando una via di mezzo che consenta a tutti di andare avanti nel migliore dei modi.

Per la Fiorentina e Italiano in primis, che sui gol di Vlahovic possono certamente puntare a occhi chiusi, ma anche per lo stesso Dusan che dovrà essere messo al riparo da voci, corteggiamenti e retropensieri inevitabili in un mondo come quello del calcio dove il tempo corre a velocità folli.