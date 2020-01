AGUDELO, Alla scoperta di Toto: colpo last minute

Soprannominato Toto, senza accento sulla o, Kevin Agudelo è l'ultimo acquisto da parte della Fiorentina in questo mercato di gennaio. Il giocatore arriva in prestito di diciotto mesi con obbligo di riscatto (a determinate condizioni) fissato a 12 milioni di euro. Toto, come lo chiamavano in patria, viene da un piccolo paese colombiano, Puerto Caicedo ed è un classe '98. È arrivato in estate in rossoblù per una cifra di 2,5 milioni e solo dopo poco più di quattro mesi approda in riva all'Arno. Preziosi riuscì a strapparlo al Boca Juniors che aveva individuato in Kevin il possibile sostituto di Nahitan Nandez. Cresciuto con gli idoli Iniesta, Messi e James Rodriguez, Kevin è considerato in Colombia uno dei profili più interessanti dell’ultima generazione: un centrocampista completo, dotato di aggressività, buona tecnica e grandi abilità di inserimento. Il suo piede preferito è il sinistro e in patria è considerato uno dei migliori prospetti per il futuro.

Per lui, la svolta in questi primi mesi di Italia è stato l'arrivo di Thiago Motta sulla panchina del Genoa. Infatti il giocatore nelle prime otto giornate di campionato non aveva fatto neanche una presenza, anzi, era stato addirittura mandato giù con la Primavera rossoblù. Con il cambio d'allenatore la stagione del colombiano è cambiata: Thiago Motta lo ha lanciato subito nella mischia. Il suo è stato un esordio da favola: gol alla prima in A subentrando dalla panchina.Tra campionato e coppa ha totalizzato 12 presenze con una rete e un assist e un totale di 827 minuti giocati.

Si stratta di un giocatore molto duttile considerando che nasce come trequartista nel Bogotà Futbol Club, squadra della seconda divisione colombiana che lo ha lanciato tra i professionisti. In realtà può ricoprire anche altri diversi ruoli adattandosi nel ruolo di centrocampista interno o di esterno sulla fascia sinistra. Nella sua esperienza genoana è stato usato principalmente nel suo ruolo naturale di trequartista.