AGROPPI A RFV, La Dea è una "squadraccia" da affrontare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Aldo Agroppi a Radio FirenzeViola

L'ex allenatore della Fiorentina Aldo Agroppi è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare della sfida di oggi tra Fiorentina e Atalanta: "La Dea sta giocando molto bene ma ormai da anni, è una squadra che diverte e vince le partite. Secondo me è una squadraccia da affrontare e questo lo sanno tutti. Tutti i giocatori che acquista non li sbaglia e poi quando li vendono vengono sempre sostituiti con giocatori ancora più bravi. Non c'è un'area allegra a Firenze e perdere oggi vorrebbe dire quasi sicuramente dire addio alla finale di Coppa Italia. Italiano? La piazza non ha mai accettato questo allenatore, io gli consiglio di non presentarsi sempre in tuta quando va in campo ma a volte anche in giacca e cravatta. Sei il dipendente di una società importante e devi portare rispetto per l'immagine del club. Tu quando sei sulla panchina della Fiorentina rappresenti la società ma soprattutto la città".

CLICCA QUI per ascoltare l'intera intervista.