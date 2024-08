AGENTI ARNAUTOVIC A GENOVA, SUL PIATTO DELL'INTER PER GUD

FirenzeViola.it

Gudmundsson si allontana dalla Fiorentina nonostante il gradimento dell'islandese di venire a Firenze? Certo è scomparso l'ottimismo di qualche giorno fa, con la Fiorentina che potrebbe aver perso l'attimo. A complicare la situazione, la ricerca di un sostituto da parte del Genoa che in realtà è più concentrata su un centravanti, un uomo di peso in mezzo all'area che sostituisca Retegui. E in tal senso si è inserita l'Inter che tra i suoi esuberi ha Marko Arnautovic, attaccante austriaco che non rientra nei piani di Simone Inzaghi.

Il "pensiero stupendo" tra le due società è allora uno scambio per ora di prestiti ma la formula è ancora da capire, con Arnautovic verso Genoa e il percorso inverso di Gudmunsson. L'Inter aveva flirtato con l'islandese già diverso tempo fa quando tutto sembrava apparecchiato e ai nerazzurri basterà rinfocolare la vecchia passione tra le parti.

L'ipotesi è viva e proprio nelle scorse ore, secondo quanto appreso da Firenzeviola, gli agenti di Arnautovic sono stati avvistati proprio nel capoluogo ligure. Una chiacchierata di sicuro interlocutoria per poi concretizzare il tutto dopo la partita di campionato (le due squadre saranno avversarie all'esordio proprio al Ferraris) o negli ultimi giorni di mercato. Solo l'austriaco potrebbe far saltare l'operazione se non trovasse le condizioni.