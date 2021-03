AG.KRASTEV A FV, In campo a breve: senza il ko...

Interpellato da Firenzeviola.it per parlare del difensore Petko Hristov, di recente convocato dalla Nazionale bulgara per le gare di qualificazioni al Mondiale in Qarar, il manager Plamen Peychev ha parlato anche di un altro suo assistito, ovvero Dimo Krastev, centrocampista della Fiorentina Primavera che è ormai da oltre un mese ai box per un infortunio: “Purtroppo Dimo è dovuto restare fermo per un mese e mezzo per una botta presa in allenamento dopo la finale di Supercoppa. Ma posso rassicurare tutti, da circa una settimana ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Spero di vederlo in campo a breve: lui è sano fisicamente e pronto mentalmente. Confido anche che con la salvezza in tasca, Iachini possa pensare di portarlo più spesso in prima squadra, come già aveva fatto Prandelli in Coppa Italia con l’Inter. Se non si fosse fatto male, penso che in queste settimane sarebbe stato convocato anche dall’Under-21 bulgara”.