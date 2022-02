AG. CABRAL, È pronto per questo salto nella Viola

Paulo Pitombeira, agente di Arthur Cabral, ha tracciato un profilo del nuovo centravanti della Fiorentina, ieri a FirenzeViola.it: “Arthur è un attaccante dotato di una grande forza fisica, ha presenza in area di rigore e massima finalizzazione. Lo dimostrano i 65 gol segnati col Basilea nelle ultime stagioni. Penso che sia maturato molto in Svizzera e che oggi sia pronto per fare questo importante salto nella sua carriera, ovvero giocare in Serie A e in un club come la Fiorentina".

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE