ADLI, Scacchi, pianoforte e il mito Zidane: chi è Yacine

FirenzeViola.it

Tra i focus più letti oggi su Firenzeviola.it c'è stato quello che la nostra redazone ha dedicato al neoacquisto viola Yacine Adli, in arrivo in prestito dal Milan. Adli, oltre che per il calcio, si è sempre contraddistinto anche per una serie di passioni e attività extra calcistiche. Nel 2019, a Villejuif, cittadina che gli ha dato i natali situata nei sobborghi di Parigi, ha fondato l'Associazione Yacine Adli, volta ad aiutare i ragazzi della sua città. Inoltre è da sempre un grande appassionato di sport, avendo praticato nuoto e judo. Il calcio è da sempre la più grande passione sua e dei suoi genitori, che non a caso gli hanno dato come secondo nome Zinedine, in tributo a Zidane. Tuttavia, è anche un abile giocatore di scacchi e sa suonare il violino e il pianoforte.

Leggi anche: I PREMI CON LE GIOVANILI DEL PSG, LE PASSIONI E IL BEL RAPPORTO CON TIFOSI E CON DUE EX TECNICI VIOLA: ECCO YACINE ADLI