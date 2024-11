ADLI, Decisivo dalla panchina, chance da titolare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Yacine Adli a Genova contro i rossoblù è partito dalla panchina anche per rifiatare dopo la partita impegnativa della domenica precedente, con Palladino che ha fatto rotazione in mediana mettendo Richardson e Bove. Con l'ingresso del francese ex Milan al 63', la Fiorentina ha cambiato volto. Adli ha conferito alla squadra più precisione nella manovra offensiva e non è un caso se la rete decisiva di Robin Gosens sia partita dai suoi piedi: sulla fascia destra, dopo un lungo fraseggio, Adli ha fatto finta di crossare in area di rigore per poi passare centralmente a Bove che ha riallargato sulla destra per Beltran che ha messo il cross in area di rigore per Gosens.

Anche per questo domani ritroverà di sicuro la maglia da titolare.