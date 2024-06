AD GENOA, Gudmundsson non fu ceduto perchè...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina aveva tutte le carte in regola per portare Albert Gudmundsson a gennaio, ma la trattativa è sfumata. A raccontare il retroscena di mercato ci ha pensato l'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, intervenuto su Telenord: "Gudmundsson ha declinato l'offerta viola non per il club, ma perché abbiamo avuto bisogno di lui per il nostro obiettivo in classifica. Ora valuteremo eventuali proposte, ma al momento non c'è nulla di concreto sul tavolo."