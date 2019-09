ACF WOMEN'S-ARSENAL 0-4, RIVIVI IL LIVE DI FV!

90+2' - TRIPLICE FISCHIO! Finisce la gara al Franchi, l'Arsenal si impone 4-0 e di fatto chiude il discorso qualificazione. Doppietta di Miedema, i gol anche Little e Evan.

90' - Saranno due i minuti di recupero.

89' - Fiorentina vicina al gol in due occasioni! Prima una mischia in area liberata dalla difesa dei Gunners, poi un bel colpo di testa di Ilaria Mauro, purtroppo troppo centrale.

85' - Ritmi decisamente bassi in questo finale di gara. L'Arsenal si limita a controllare, la Fiorentina prova qualche sortita offensiva ma la stanchezza inizia a farsi sentire ed aumentano sensibilmente gli errori in fase di impostazione.

80' - Jordan Noobs si divora letteralmente il quinto gol per l'Arsenal. Colpo di testa a porta vuota con Durante già battuta, il pallone finisce incredibilmente a lato!

77' - Terzo ed ultimo cambio anche per l'Arsenal: esce Jill Roord, dentro Schnaderbeck.

73' - Cambio per la Fiorentina: esce Lisa de Vanna, dentro Lazaro. Sostituzione anche per l'Arsenal: fuori Van de Donk, dentro Louise Quinn.

72' - La Fiorentina ora appare stanca e sulle gambe. Bonetti spreca una buona occasione, controllando malissimo la sfera.

67' - Ancora un cross di Bonetti deviato, angolo in favore delle gigliate.

65' - La Fiorentina, nonostante il passivo pesante, prova comunque a creare. Bel cross di Tatiana Bonetti per Ilaria Mauro, la punta viola non riesce ad impattare di testa.

64' - Intanto il Franchi si accende ed entra in clima Juventus: tutti i tifosi in piede a cantare "chi non salta è bianconero".

62' - Secondo cambio per la Fiorentina. Fuori Janelle Cordia, dentro Alice Parisi.

58' - Cambio per la Fiorentina. Esce Greta Adami, in campo Ilaria Mauro. Cambio anche nell'Arsenal: fuori la stella Miedema, dentro Nobbs.

54' - ARRIVA IL POKER DELL'ARSENAL! Azione spettacolare dei Gunners, una serie di giocate di prima per liberare Maier al cross. Palla tesa per il colpo di testa vincente di Lisa Evans!

50' - TERZO GOL DELL'ARSENAL! Ancora Miedema! Erroraccio incredibile di Stephanie Breitner, che nel tentativo di servire il pallone a Durante, regala di fatto la sfera all'olandese. Miedema non sbaglia e chiude la gara!

48' - L'Arsenal concede qualche spazio in difesa, Bonetti prova a scatenare il contropiede viola ma sbaglia la misura del passaggio.

46' - Si riparte, l'Arsenal gioca il primo pallone della ripresa.

--------------------------------------------------------------INTERVALLO----------------------------------------------------------------

45' - Finisce senza recupero il primo tempo di Fiorentina Women's-Arsenal. Al termine dei primi 45 minuti le inglesi conducono per 2-0 grazie alle reti di Miedema e Little.

43' - Sfuma una grande occasione per la Fiorentina. Adami recupera palla, serve De Vanna che prova subito a lanciare Tatiana Bonetti. Il filtrante dell'australiana però è troppo prevedibile ed è facile preda della difesa dell'Arsenal.

38' - Non si arrende la Fiorentina, che conquista un calcio d'angolo grazie a Lisa De Vanna. Dalla bandierina Cordia calcia troppo sul portiere, con il pallone che finisce comodamente fra le braccia di Zinsberger.

35' - Ci prova ancora la Fiorentina in contropiede, Breitner prova il filtrante per Lisa De Vanna ma viene murata dalla difesa dell'Arsenal.

34' - Il primo cartellino giallo della gara è per Davina Philtjeans, per un fallo sulla numero 23 dell'Arsenal Mead.

32' - RADDOPPIO DELL'ARSENAL! A segno Kim Little! Bellissima azione dell'Arsenal: uno-due sull'asse Little-Miedema, l'olandese riceve, controlla e serve proprio il capitano dei Gunners in area, che calcia a incrociare e non lascia scampo a Durante.

27' - Ancora Tatiana Bonetti pericolosa! Il numero 10 viola calcia dal limite dell'area di rigore, ma la conclusione è troppo centrale per impensierire il portiere dell'Arsenal.

26' - FIORENTINA AD UN PASSO DAL GOL! Grande apertura di Lisa De Vanna per Philtjeans, scarico per Tatiana Bonetti: il capitano viola calcia a giro e sfiora l'incrocio dei palli, regalando solo l'illusione del gol.

24' - Grandissima giocata della numero 23 dell'Arsenal Bethany Mead. Supera Tortelli in velocità, si accentra ma al momento della conclusione viene fermata da Janni Amnth.

22' - Ancora un brivido per la difesa viola! Conclusione dal limite della Mead, ma per fortuna la conclusione è centrale e neanche troppo potente. Durante blocca il pallone senza problemi.

17' - ARSENAL IN VANTAGGIO AL FRANCHI! A segno Vivianne Miedema! L'olandese entra in area, mette a sedere le due centrali viola e da terra beffa Francesca Durante.

16' - Viola ancora pericolose con i volti nuovi di mister Cincotta. De Vanna porta palla, scarico per Thogersen che appoggia per Cordia. La statunitense, in area, controlla male e di fatto regala il pallone alla difesa dell'Arsenal.

13' - Brivido per Francesca Durante! Maier calcia dal limite, il pallone finisce alto di poco sopra la traversa.

11' - Bella sgroppata sulla fascia della statunitense Cordia. Pallone all'indietro per l'accorrente Thogersen che calcia di prima intenzione ma non trova lo specchio della porta.

6' - Libera bene la difesa dell'Arsenal, ma la Fiorentina resta pericolosa. Thogersen recupera palla, crossa al centro , Williamson libera di testa.

5' - Contropiede della Fiorentina con Lisa De Vanne, le viola conquistano il primo corner della gara.

3' - Parte bene l'Arsenal, che prende subito in mano il pallino del gioco.

1' - Partiti! La Fiorentina gioca il primo pallone della gara!

18.50 - Amici di Firenzeviola.it, benvenuti alla diretta di Fiorentina Women's-Arsenal, gara valida per i sedicesimi di finale di Champions League. Debutto di fuoco per la viola di Cincotta, che iniziano la stagione affrontando le campionesse d'Inghilterra. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

FIORENTINA (4-3-3): Durante; Tortelli, Agard, Arnth, Philtjens; Adami, Breitner, Cordia; Thogersen, Bonetti, De Vanna. A disposizione: Ohrstrom, Guagni, Parisi, Mauro, Mascarello, Lazaro, Fusini. Allenatore: Antonio Cincotta

ARSENAL (4-2-3-1): Zinsberger; Maier, Williamson, Beattie, McCabe; Van de Donk, Roord; Evans, Little, Mead; Miedema. A disposizione: Peyraud-Magnin, Mitchell, Nobbs, Quinn, Schnaderbeck. Allenatore: Joseph Montemurro