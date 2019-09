ACF-PERUGIA, Finisce 1° tempo: 1-0 gol di Montiel

Finisce il primo tempo tra Fiorentina e Perugia sul risultato di 1-0. La partita è decisa per ora da Tofol Montiel che ha sbloccato la gara al 29’ con un bel tiro a giro che ha scavalcato Fulignati immobile. Altre sue grandi occasioni per la squadra di Montella: la prima sui piedi di Benassi (uscito molto probabilmente per un problema muscolare dopo una ventina di minuti) che da distanza ravvicinata al volo ha sparato al lato della porta difesa dal Perugia; mentre la seconda sempre sui piedi di Montiel che dopo una bella azione di uno due tra Boateng e Ribery, il fantasista spagnolo dagli undici metri ha sparato alto. Si è poi rifatto con un bel gol che ha sbloccato la gara. All’intervallo è 1-0.