ACF, Per il club il mercato in entrata è chiuso. Ma...

Sono ore di riflessione in casa Fiorentina in vista di quelle che saranno le ultime intense giornate di calciomercato. Alla luce di quella che è stata la cortina di nomi che sono usciti accostati al club viola (per il ruolo di esterno alto, in particolare per ciò che riguarda la candidatura di Domenico Berardi), la linea che in questo momento sembra prevalere all’interno della società - anche in base a quello che filtra dal quartier generale di Viale Fanti ed è stato riferito a Firenzeviola.it - è che nel rispetto dei giocatori che sono attualmente in rosa e anche nell’ottica di non voler illudere i tifosi, il mercato in entrata della Fiorentina potrebbe considerarsi già chiuso. Discorso diverso per ciò che riguarda le uscite, dove il club è al lavoro per piazzare gli ultimi esuberi da qui al 31 agosto. Inutile ribadire che, ovviamente, qualora ci dovessero essere delle opportunità da cogliere, la società si farà trovare pronta.