ACF-OSTERMUNCHEN, La prima finisce 7-1. I giudizi

Il tema che in assoluto ha catturato oggi la maggior attenzione tra i lettori, e non potrebbe essere altrimenti, è l'amichevole della Fiorentina - la prima uscita della squadra allenata da Italiano - vinta 7-1 nei confronti dell'Ostermunchen. Una sfida (QUI ritrovate il racconto live di FV) che ha offerto diversi spunti d'interesse, analizzati anche dal lato dei giudizi sulle prestazioni in campo (QUI per leggerli).