VIOLA, ECCO I QUATTRO MIGLIORI CONTRO L'OSTERMÜNCHEN

Questi i migliori in casa Fiorentina tra i viola che oggi pomeriggio hanno disputato l’amichevole contro i tedeschi dell’Ostermünchen e che Vlahovic e compagni hanno vinto per 7-1.

Riccardo Sottil: È l'assoluto protagonista di tutto il primo tempo. Ma il classe '99 si guadagna anche copertina del migliore in campo in assoluto, grazie alle sue giocate di prestigio, ai suoi uno-due con Lirola e alla fame di arare continuamente il campo come gli chiede Italiano. Quando l'esterno ha il pallone tra i piedi, la difesa dell'Ostermunchen va in costante affanno e alla prova maiuscola di Ricky manca soltanto il gol.

Giacomo Bonaventura: Gioca un primo tempo in crescita costante, trovando uno dei gol più belli della partita (tacco da applausi). Motorino inesauribile, riesce sempre a penetrare in area avversaria e a creare scompiglio tra la difesa dei tedeschi. La sua presenza risulta fondamentale anche perché è tra i giocatori viola che più di tutti comunica in campo con i compagni suggerendo i corretti movimenti da fare. Esperienza da vendere e leadership.

Pol Lirola: Rispetto a tanti casi di mercato che negli anni scorsi si sono presentati in ritiro, va riconosciuto che lo spagnolo non si sta affatto risparmiando ma - nonostante la palese volontà di tornare al Marsiglia - si sta impegnando da serissimo professionista. La corsia destra nel primo tempo con Callejon funziona bene e anche l'assist per il momentaneo 3-0 di Duncan è un gesto tecnico da rimarcare. Perdere lo spagnolo rischierebbe di essere un danno non da poco.

Marco Benassi: Cambia il sistema di gioco ma il centrocampista con i suoi inserimenti è sempre letale. La doppietta di oggi pomeriggio riscatta parzialmente un'intera annata passata dal mediano in infermeria con la maglia del Verona ma soprattutto permette al calciatore classe '96 di dare un segnale importante in vista del mercato estivo. Italiano, dunque, dovrà valutare a fondo l'opportunità o meno di disfarsi dell'ex Toro, che appena due anni fa ha chiuso il campionato da capocannoniere della squadra.