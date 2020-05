ACF, Niente sprint per le sedute: con il protocollo...

È una posizione al momento di attesa quella della Fiorentina, in merito alla ripresa degli allenamenti dopo il "via libera" dato dal governo riguardo alle seduti individuali anche per gli sport di squadra. La società gigliata, infatti, al momento non ha fissato per i propri calciatori alcun ritrovo al centro sportivo "Davide Astori" di Firenze per la ripresa delle sedute guidate dal tecnico Beppe Iachini. Come già anticipato ieri da Firenzeviola.it (LEGGI QUI), la società viola attende di capire quello che sarà il protocollo che la commissione scientifica della Figc sottoporrà al Ministero dello Sport prima di ricominciare a lavorare. Il programma - dopo lo studio delle nuove disposizioni - sarà eventualmente quello classico, con tamponi ed esami vari per ottenere una nuova idoneità sportiva. Da capire se quando ricominceranno gli allenamenti saranno utilizzati solo i "campini" o se per correre potrà essere sfruttato anche il terreno di gioco del Franchi.