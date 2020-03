ACF-NAPOLI PRIMAVERA 2-1, Rivivi il LIVE di FV!

94' - Finisce qui la partita! La Fiorentina vince 2-1 e porta a casa tre punti importantissimi grazie alle reti di Bianco e Simonti. Inutile il gol partenopeo di Cioffi.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero.

88' - CIOFFI! Gol del Napoli! I partenopei accorciano le distanze! Bella punizione di Cioffi, che da sinistra trova l'incrocio dei pali e beffa Brancolini.

87' - Cambio tra i viola! Escono Ponsi e Chiti per Agostinelli e Dutu.

80' - KUKOVEC! L'attaccante viola salta un difensore e si presenta davanti a Idasiak, tiro però respinto in corner.

79' - Tiro dal limite dell'area di Edoardo Pierozzi ma il pallone termina fuori.

72' - Sostituzione anche per il Napoli: esce Bozhanaj per Ceparano.

70' - Cambio tra i viola: entrano Kukovec e Hanuljak ed escono Bobby Duncan e Bianco.

67' - BRANCOLINI! Grandissima parata del portiere viola che sugli sviluppi di un corner ferma in tuffo l'incornata di Manzi.

59' - Tiro dal limite di Agostinelli ma Manzi respinge.

55' - Cambio per il Napoli: entrano D'Amato e Cioffi per Labriola e Sgarbi.

53' - Giallo! Ammonito Dutu per un fallo sull'azzurro Sgarbi.

51' - BELOKO! Punizione a due praticamente dal limite dell'area piccola, tiro che però impatta il muro partenopeo.

50' - Punizione a due in area Napoli ma il portiere Idasiak blocca un retropassaggio di Manzi.

48' - Giallo! Ammonito il partenopeo Sami per un fallo sul viola Spalluto.

45' - Sostituzione per il Napoli: esce Mamas ed entra Marrazzo.

45' - Via alla ripresa! Si riparte dal 2-0 per gli uomini di Bigica!

=== INTERVALLO ===

45'+2' - Finisce qui il primo tempo tra Fiorentina e Napoli con il risultato di 2-0 in virtù dei gol di Bianco e Simonti. Viola padroni del gioco, Napoli totalmente e colpevolmente assente,

45' - Prima Agostinelli e poi Spalluto ripetutamente vicini al gol. L'ex Roma trova la risposta di Idasiak, l'attaccante viola sulla ribattuta calcia debolmente verso il portiere polacco. Nel frattempo saranno 2 i minuti di recupero.

43' - GOOOOL DI SIMONTI! La Fiorentina passa a condurre per 2-0 con il gol del numero 3 viola che sugli sviluppi di un calcio d'angolo è il più lesto a mettere in rete.

40' - Fiorentina padrona del gioco. Simonti viene atterrato da Marrazzo sull'out di sinistra. Ammonizione per il 7 del Napoli.

37' - Scambio tra Agostinelli, Fiorini e Duncan a centrocampo con l'attaccante viola che avanza e prova da fuori con il sinistro: deviazione in angolo.

34' - Gran palla di Pierozzi E. che crossa in area per Bobby Duncan il quale stoppa e prova a girarsi con un guizzo. Tiro deviato in corner.

32' - GOOOOOOL! BIANCO! FIORENTINA IN VANTAGGIO! Sul cross in mezzo dal settore sinistro sbuca Bobby Duncan che colpisce a botta sicura, ma Idasiak si supera. Sulla respinta Bianco è il più rapido ad arrivare e depositare in rete.

27' - Non ce la fa Niccolò Pierozzi. Al suo posto entra Agostinelli: primo cambio forzato per la Fiorentina.

22' - Dolorante a terra Niccolò Pierozzi, problema al ginocchio sinistro. Entra in campo lo staff medico viola ad aiutare il ragazzo che pare però zoppicare in maniera vistosa.

19' - Solo Fiorentina pericolosa in questo primo tempo. Ci prova ancora Fiorini dalla lunghissima distanza, ma Idasiak blocca senza problemi.

16' - PALO della Fiorentina. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo stacca Duncan che trova due deviazioni, l'ultima probabilmente di Dianni ed il pallone si stampa sul legno con Idasiak, ancora una volta, che sarebbe stato battuto.

14' - Grande iniziativa di Fiorini che dopo aver ricevuto da Bianco riesce a girarsi e da fuori area calcia forte con il sinistro: bravo Idasiak a deviare in angolo.

12' - Calcio di punizione dal settore sinistro per il Napoli: Labriola mette in mezzo, ma la difesa viola allontana.

10' - Corner per la Fiorentina: batte Fiorini, ma la difesa del Napoli mette fuori.

8' - Grande chance per la Fiorentina! Sugli sviluppi di un fallo laterale in area di rigore sbuca Bianco che di testa coglie in pieno la traversa con Idasiak che sarebbe stato battuto.

6' - Prima conclusione della partita con Pierozzi Niccolò, ottimamento assistito dal gemello Edoardo. Nessun problema per Idasiak.

4' - Fase di studio per il momento con la partita che si gioca molto a centrocampo. Nessuna azione degna di nota con i viola che cercano di fare la partita.

1' - Partiti! È iniziata Fiorentina-Napoli.

15:00 - Squadre in campo, queste le formazioni scelte dai due allenatori.

FIORENTINA (4-3-3): Brancolini; Pierozzi E., Dutu, Dalle Mura, Simonti; Beloko, Fiorini, Bianco; Duncan, Spalluto, Pierozzi N.

NAPOLI: Idasiak, Zanoli, Zanon, Ceparano, Manzi, D'onofrio, Marrazzo, Sami, Dianni, Labriola, Sgarbi.

Torna in campo la Fiorentina di Emiliano Bigica nel match contro il Napoli valido per la 22esima giornata di campionato Primavera. La classifica dei viola li vede al momento quartultimi in lotta per i play out, mentre i partenopei sono penultimi. Di seguito il live di FirenzeViola.it.