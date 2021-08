ACF-MONTEVARCHI, Ecco com'è andata. Gonzalez...

Seconda amichevole consecutiva nel week end della Fiorentina, ultima prima della sfida di Coppa Italia venerdì. Anche questa amichevole con il Montevarchi, dopo la vittoria solo ai rigori con l'Espanyol, è finita 0-0 pur con interpreti diversi. E la diretta testuale della sfida, a porte chiuse, è stata tra le notizie più lette della giornata, segnale di grande curiosità verso la squadra. Primo tempo un po' sottotono ma una seconda frazione nella quale la squadra di Italiano avrebbe potuto segnare diversi gol. I pali e la difesa avversaria negano il gol viola, con una buona prestazione del nuovo acquisto Nico Gonzalez tra i migliori della sfida quantomeno per la volontà messa in campo. E con il ritorno in campo per Pezzella, Pulgar e Castrovilli.

