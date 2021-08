LIVE FV, ACF-MONTEVARCHI 0-0: FINITA AL FRANCHI!

12.51 - Finisce dunque questa seconda amichevole al Franchi. Su FirenzeViola.it tutte le notizie dal post-partita.

90' +4' - E COSI' È: FIORENTINA-MONTEVARCHI FINISCE 0-0!

90' +3' - Sottil! Bella conclusione da distanza ravvicinata, ma ancora una volta il portiere dice no. Su questa occasione si concluderà presumibilmente la sfida.

90' - Ancora sfortunata la viola con un batti e ribatti in area. Un minuto di recupero.

86' - Doppia occasione per la Fiorentina! Ma nè Agostinelli nè Munteanu riescono a trovare la via del gol.

80' - Gori! Grande anticipo di Ferrarini che poi serve Gori in area: l'attaccante non serve Sottil al suo fianco ma si gira e calcia. Il portiere si oppone e salva i suoi.

78' - Altro palo di Sottil! Bella conclusione dalla distanza, il legno gli nega il gol. Sfortunata la Fiorentina oggi.

76' - Castrovilli tenta un tiro dal limite, più o meno come Benassi qualche minuto fa. Palla ancora una volta fuori.

72' - Dopo un paio di minuti di cooling break, entrano Munteanu e Agostinelli, al posto di Pezzella e Gonzalez.

69' - Benassi tenta un tiro dal limite: palla alta.

68' - Rischia ancora tantissimo la Fiorentina, con Barraca che si trova ancora una volta a tu per tu con Terracciano. Per fortuna sbaglia il dribbling e Terzic riesce a recuperare.

66' - Gori non arriva per un soffio su un cross pericolosissimo di Sottil.

63' - Difesa del Montevarchi che riesce a resistere.

60' - Palo di Gonzalez! Colpisce di testa ma per poco non trova il gol. Poi Castrovilli non calcia e tenta un tacco velleitario, fermato in corner.

59' - Sottil! Che errore! Gori lo libera in un due contro uno in contropiede, lui davanti al portiere non la passa a Gonzalez ma calcia con il sinistro: il portiere para e salva il risultato!

57' - Gonzalez! Ad un soffio dal gol, con un colpo di testa su cross di Sottil. L'argentino comunque è nettamente tra i migliori del match.

55' - Altra giocata di Gonzalez che libera Ferrarini. Il cross trova Gori che però viene fermato sul tiro.

54' - Traversa di Castrovilli! Calcia lui la punizione, sul lato del portiere e in maniera pressoché perfetta: solo il palo alto gli nega la gioia del gol. Nico Gonzalez intanto si è perfettamente ristabilito.

52' - Ottimo anticipo di Gonzalez su Martinelli ultimo uomo: il difensore del Montevarchi però lo colpisce sul petto con un calcio, argentino a terra dolorante e azione ferminata con un fallo terminale.

50' - Bel colpo di testa di Gonzalez, che però non dà abbastanza forza alla conclusione. Blocca il portiere avversario.

48' - Ancora pericoloso Gori, che non riesce a girare in porta un bel cross di Ferrarini dalla destra. Palla in tribuna.

46' - Gori! Subito vicino al gol il neo-entrato, pescato da un tocco di Maleh: lob a scavalcare il portiere che per poco non trova la porta, anche se poi viene fischiato fuorigioco.

45' - SI RIPARTE! Operati i quattro cambi da Italiano.

11.56 - Pronti quattro cambi per Italiano all'intervallo: Ferrarini per Lirola, Gori per Kokorin, Castrovilli per Pulgar e Ranieri per Dalle Mura.

--- INTERVALLO ---

45' - +1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Squadre alla pausa sullo 0-0.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

44' - Salva tutto Terracciano! Barranca si trova a tu per tu col portiere viola ma viene ipnotizzato. Partita che resta sullo 0-0.

43'- Sottil! Grande occasione per la Fiorentina, con un'imbucata che trova Gonzalez in area. L'argentino viene un po' ostacolato da Kokorin davanti al portiere avversario e viene fermato. Poi il pallone finisce a Sottil che spara il sinistro: murato dal portiere.

42' - Terzic scappa sulla sinistra e mette in mezzo un pallone pericoloso, sul quale però ancora una volta Kokorin non riesce ad arrivare. Il russo è parso tra i più spenti fin qui del match.

39' - Terracciano chiude sul proprio palo un colpo di testa. Fiorentina che rischia più di prendere gol che farlo.

37' - Fa sempre più caldo al Franchi, dove la squadra di Italiano sta un po' accusando fisicamente la preparazione.

33' - Ancora Gonzalez, tra i pochi attivi della Fiorentina. Rientra per calciare con il sinistro e lo libera dal limite: non centra lo specchio della porta però.

30' - Sottil! Buon cross di Terzic dalla sinistra, che pesca Sottil a centro area. Il colpo di testa dell'esterno esce di poco.

27' - Grande occasione per il Montevarchi! Barranca buca Lirola e poi prova il tiro a giro dal limite: palla fuori di pochissimo.

26' - Si riparte con il Montevarchi ancora pericoloso dopo uno stop errato di Terzic in difesa.

24' - Cooling break in campo. Le squadre tornano nelle rispettive panchine per rifocillarsi.

23' - Ci prova anche il Montevarchi con una conclusione che è facile preda di Terracciano. Bene la formazione aretina al Franchi comunque.

20' - Kokorin non riesce ad arrivare per pochissimo su un tocco in area di Gonzalez, autore di una grande accelerazione sulla fascia. Molto bene l'argentino, meno invece il russo che non ha trovato il tempo giusto.

17' - Mentre il Montevarchi opera il primo cambio, fermata da un fuorigioco un'altra azione della Fiorentina che comunque era stata vanificata da un tocco sbagliato di Benassi in area.

15' - Ancora pericoloso Gonzalez, che viene però fermato anche qui da un fuorigioco. La Fiorentina sta comunque un po' soffrendo la condizione fisica del Montevarchi e non riesce a trovare spazi.

10' - Bella azione di Gonzalez che sulla destra si libera di un paio di avversari e scarica. Poi l'azione della Fiorentina viene fermata.

7' - ANNULLATO UN GOL A GONZALEZ! Prima una bella sgasata di Sottil sulla fascia, poi il pallone dopo un rimpallo finisce all'argentino che insacca. Era in posizione di fuorigioco però, tutto annullato.

6' - Barranca! Ottima punizione del numero 7 ospite, sulla quale Terracciano riesce ad intervenire con un grande intervento. Si salva la Fiorentina!

5' - Dalle Mura sbaglia un intervento al limite dell'area e concede un'ottima punizione al Montevarchi.

4' - Fiorentina che gestisce il gioco ma che per ora non riesce ad infilarsi tra le fila degli avversari. Sempre 0-0 al Franchi.

1' - Nico Gonzalez! L'argentino si lancia su un'indecisione della difesa e riesce ad intercettare il rinvio del portiere, con il pallone che però termina fuori. Botta presa dall'argentino, che dopo un po' di dolore riprende a correre.

0' - Si parte! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

10.59 - Entrano in campo in questo momento le due squadre. Divise arancioni per il Montevarchi, nuova divisa viola invece per la Fiorentina.

Nuova amichevole per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che dopo aver vinto ai calci di rigore ieri contro l'Espanyol, oggi è impegnata al Franchi contro un avversario di diversa caratura: a partire dalle 11 davanti ai giocatori viola ci sarà l'Aquila Montevarchi. La formazione toscana sarà un buon banco di prova dopo le fatiche di ieri, e magari l'occasione per vedere in campo chi ancora non ha giocato come il nuovo acquisto Nico Gonzalez. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Questa la formazione della Fiorentina.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Lirola, Dalle Mura, Pezzella, Terzic; Maleh, Pulgar, Benassi; Nico Gonzalez, Kokorin, Sottil.