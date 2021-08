ACF-MONTEVARCHI 0-0, Top & Flop dell'incontro

Questi i migliori e i peggiori di Fiorentina-Montevarchi, amichevole andata in scena stamani all'Artemio Franchi e finita 0-0.

TOP

Gonzalez - Senza ombra di dubbio il migliore in campo. Fa vedere subito le sue qualità maggiori: la grinta nel conquistare palla alla difesa avversaria e il dribbling in velocità. Solo il palo e la scarsa reattività di Kokorin gli impediscono di mettere a segno un gol e un assist.

Terracciano - Nelle gerarchie parte dietro Dragowski, ma la Fiorentina può contare su uno tra i secondi portieri più affidabili dell'intera Serie A. Anche oggi almeno un paio di interventi decisivi per mantenere lo "0" alla voce "gol subiti".

Maleh - Italiano prima del match gli chiede cosa vuole da lui, l'ex Venezia è tra i pochi centrocampisti a dare ritmo alla squadra. Da un paio di suoi cambi di gioco nascono alcune pericolose azioni e con le spalle alla porta guadagna spesso falli preziosi. Non il migliore del match, ma comunque una partita positiva per il giovane centrocampista.

FLOP

Kokorin - Il russo è ancora avulso dal gioco di Italiano. 45 minuti piuttosto sottotono, con movimenti molto spesso fuori tempo e pochissime giocate degne di nota. Manca il tempo su un appoggio semplice di Gonzalez in area e poi ostacola l'argentino in una delle azioni più pericolose del primo tempo. Rimandato.

Dalle Mura - Sbaglia qualche intervento di troppo in difesa nel tempo che scende in campo, soffrendo un po' la corsa degli avversari. Per meritarsi la conferma e non essere ceduto in prestito in vista della stagione deve dare molto di più. Ma la giovane età è tutta dalla sua parte.

Pulgar - Mette preziosi minuti nelle gambe dopo essersi aggregato al gruppo e l'esperienza in Copa America, ma se vorrà prendere le redini della Fiorentina di Italiano dovrà essere molto più dentro il gioco. Ovviamente la condizione fisica è tutta da trovare, ma dopo i primi giorni di allenamenti Pulgar deve ancora trovare la quadra.