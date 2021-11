ACF, La solidarietà del club alla giornalista Beccaglia

Vicinanza e solidarietà anche da parte della Fiorentina alla giornalista di Toscana TV Greta Beccaglia, vittima di un deprecabile episodio di molestia sessuale nel post partita della gara di ieri tra l’Empoli e i viola: come appreso da Firenzeviola.it, già nella scorsa serata il club di Commisso ha contattato in forma privata la collega Beccaglia per manifestarle il proprio sostegno morale dopo il vergognoso abuso che l’ha vista protagonista e che ha coinvolto in prima persona un tifoso della Fiorentina, autore di un palpeggiamento ai suoi danni all’uscita dal settore ospiti dello stadio Castellani.