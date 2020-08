ACF FEMMINILE, Oggi la stagione al via: c'è l'Inter

Una giornata importante per la Fiorentina Femminile, rivoluzionata quasi interamente durante l'estate. Le ragazze guidate sempre da Antonio Cincotta stasera al Franchi daranno il via alle danze contro l'Inter, vogliosa di prendersi la scena dopo un'annata di alti e bassi lo scorso anno. Grande curiosità per vedere e capire se gli innesti internazionali fatti dalla Fiorentina riusciranno ad incidere fin da subito in una stagione che per la prima volta nella pur breve storia della società viola vedrà ai blocchi di partenza una squadra senza Alia Guagni sulla fascia. Bonetti e Adami saranno il perno sul quale si muoverà la squadra gigliata, chiamata a provare ad insidiare la Juventus dominatrice. Appuntamento alle ore 20:45.