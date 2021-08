ACF FEMM, Squadra più italiana. Domani test-Roma

Altri quindici giorni per oliare meglio i meccanismi, con un allenatore e tante giocatrici nuove, per la Fiorentina Femminile. E dopo un mese circa di ritiri e allenamenti tra Firenze e Roccaporena, per le viola è tempo di mettersi alla prova sul campo. Dopo la prima contro i ragazzi della Primavera del Perugia (ko pesante per 13-2), domani sarà la volta di un'amichevole ad armi pari, contro la Roma del neo tecnico Spugna, alle 17 al Centro Federale Giulio Onesti. Il lavoro da fare è tanto vista la rivoluzione attuata dalla Fiorentina, dal cambio in panchina tra Cincotta e Patrizia Panico e le tante partenze eccellenti, a partire dal portiere Ohrstrom fino alla Cleeland passando per Cordia, Quinn, Middag e Thogersen e soprattutto Greta Adami per citare le più amate e conosciute.

La Fiorentina ha voltato dunque pagina cercando di puntare su giocatrici italiane, che hanno bisogno di meno tempo per integrarsi e già esperte della serie A come la Vitale (ex Milan), Ceci e Martinovic dalla Florentia, le tre giocatrici del Napoli, Cafferata, Huchet e Tasselli, e la Parascandalo dal Bari. Solo due le straniere, Darya Kravets (difensore del 1994 del Reims) e Karin Lundin (attaccante classe 1994 del KIF Örebro DFF, da tesserare ancora). Con le giocatrici rimaste e qualche primavera il gruppo viola sembra omogeneo e in grado di dire la sua anche se in questi 15 giorni la Panico dovrà lavorare ancora. E la rivoluzione viola prosegue anche dal punto di vista logistico visto che da quest'anno le ragazze si alleneranno al centro sportivo "Davide Astori", dividendo palestra e campo con la prima squadra maschile o allenandosi all'adiacente campo dell'Affrico. Per il debutto in casa con la Juve alla seconda di campionato subito una bella sorpresa: le ragazze sfideranno le campionesse d'Italia al Franchi a testimonianza della parità di condizioni voluta da sempre dal presidente Commisso.



Ecco il gruppo viola per la stagione 2021/22: Schroffenegger Katja, Forcinella Camilla, Tasselli Sabrina, Cafferata Federica, Ceci Serena, Fortunati Giorgia, Pirriatore Isabel, Tortelli Alice, Vigilucci Valery, Vitale Francesca, Zanoli Martina, Breitner Stephanie, Baldi Sara, Catena Michela, Huchet Sarah, Mascarello Marta, Neto Claudia, Zazzera Danila, Lundin Karin, Martinovic Melania, Monnecchi Margherita, Piemonte Martina, Sabatino Daniela.