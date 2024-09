ACF FEMM. Sorteggio Champions proibitivo: ora il campionato

Fonte: A cura di Stefano Berardo - X: @IamBerry29

Si dice che solitamente la fortuna aiuta agli audaci. Purtroppo nel mondo del calcio non è sempre così. Dopo aver vinto il mini torneo di qualificazione ai play off di Uefa Women's Champions League, battendo prima il Brondby e poi l'Ajax, l'urna di Nyon non è stata clemente con la Fiorentina Femminile. Sia chiaro, le possibilità che alla squadra toscana capitasse un sorteggio abbordabile erano praticamente zero. Tuttavia tra le pretendenti presenti è capitata decisamente una delle peggiori. Chi conosce il calcio femminile sa che il Wolsfburg è una delle corazzate del calcio europeo. Lo scorso anno ha disputato la finale della competizione perdendo contro il Barcellona. E sebbene sia nel corso di una stagione di transizione in cui la governance tedesca sta ricostruendo il gruppo, rimane una delle compagini più forti del panorama europeo. Non meglio è andata alla Juventus Women che ha pescato il Paris Saint Germain. Impegno molto più abbordabile invece per la Roma di Alessandro Spugna che se la vedrà contro il Servette, forte anche dello status di testa di serie. Dunque saranno le tedesche appartenente al club associato alla Volkswagen a sfidare la Fiorentina nel play off che decreterà l'accesso definitivo ai gironi di Uefa Women's Champions League.

Come ci arriva la Fiorentina a questa doppia sfida? Sicuramente con tantissimo entusiasmo, venuto fuori dalla vittoria del mini torneo in Danimarca. Abbiamo detto di come le gigliate si siano sbarazzate di Brondby e Ajax – entrambe col medesimo punteggio di 0-1. Due partite giocate con grande intensità da parte della squadra allenata da Sebastian De La Fuente la quale dimostra però una certa imprecisione in zona goal. Sebbene le marcature decisive siano infine arrivate, la Fiorentina ha sprecato una considerevole quantità di occasioni, sia contro le danesi, sia contro le olandesi. Fattore che ha scatenato un tam tam sui social da parte dei supporters gigliati che chiedono a gran voce l'arrivo di un'attaccante di razza. Difficile che da qui al 12 settembre prossimo (data ufficiale della chiusura del calciomercato femminile in Italia) la Fiorentina possa chiudere qualche acquisto. Rimane perciò la scappatoia delle svincolate. La società può sondare il mercato, sia nostrano sia estero, alla ricerca di un profilo attualmente senza squadra che possa unirsi alla compagine gigliata per la stagione in corso. Oppure, cosa molto più probabile, la Fiorentina rimarrà così com'è fino al prossimo mercato di gennaio per poi valutare se intervenire in avanti o meno. La Champions tuttavia incombe: le gare di andata si svolgeranno il 18 e 19 settembre con i ritorni previsti una settimana dopo. Difficile che il cammino della Fiorentina in Europa possa proseguire, tuttavia abbiamo già assistito a dei miracoli nel mondo del calcio femminile, e chissà che non possa capitare anche in quest'occasione.

Intanto c'è il campionato da portare avanti con la Fiorentina che sarà ospite del Milan nel prossimo turno che si disputerà nel weekend che verrà. Le rossonere sono partite male nel massimo torneo italiano perdendo alla gara d'esordio per 1-0 contro il Como Women nel posticipo. La Fiorentina invece ha superato di misura il Napoli Femminile al termine di una partita non facile che ha visto lo stesso identico problema delle due gare europee: la difficoltà nel buttare dentro la palla. Una debolezza che il Diavolo potrebbe sfruttare per cercare di ottenere i primi punti della gestione Suzanne Bakker. Le toscane vogliono continuare invece a godersi il momento d'oro e si presenteranno al Vismara con l'intento di tornare a Firenze con altri tre punti in tasca. Sarà una gara interessante da seguire con vista su sbocco Champions ma, soprattutto, sulla futura poule scudetto.

Sarà tempo di esordio anche per la Primavera Femminile di Nicola Melani che, alcuni giorni or sono, ha disputato la sua terza e ultima amichevole prestagione vincendo 7-1 contro una formazione locale. Oltre alle nuove leve provenienti dalla Roma, la Fiorentina potrà contare sull'aiuto della finlandese Martta Orava. La ragazza, sedicenne, è stata ufficialmente tesserata dal club di Bagno a Ripoli nel corso dell'estate. Vi abbiamo parlato di lei negli scorsi editoriali sempre qui su Firenzeviola. Orava è già stata in Italia nel corso della stagione passata dov'è stata provinata dalla Juventus Women che però ha scelto di non puntare su di lei. Dopo la breve esperienza torinese, Orava si è allenata un paio di settimane al Viola Park, con quelle che ora sono le sue nuove compagne, prima di fare ritorno in Scandinavia per concludere la stagione. La Fiorentina ha scelto poi di continuare il rapporto con lei facendole firmare il contratto e rendendola a tutti gli effetti una nuova calciatrice viola. Sarà dunque a disposizione del tecnico Melani per la prima di campionato Primavera Femminile che vedrà le gigliate scendere in campo al Viola Park per disputare il derby contro le pari età dell'Arezzo Calcio Femminile. Derby che si riproporrà in chiave prima squadra con le ragazze dell'ex viola Ilaria Leoni che si sono qualificate agli ottavi di finale della Coppa Italia Femminile, eliminando il Chievo, dove affronteranno proprio la Fiorentina Femminile. Un derby dal sapore di rivalsa per molte ex passate dal viola all'amaranto.