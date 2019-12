ACF-CITTADELLA, Presenti molti studenti americani

La partita Fiorentina-Cittadella di domani sarà un’occasione davvero speciale per molti studenti americani presenti a Firenze. La Società viola, in collaborazione con Eduassistance, ha, infatti, invitato gli universitari statunitensi che studiano in Città ad assistere alla partita ed i presenti prenderanno posto in Maratona. Verrà loro riservata un’accoglienza speciale con giochi, freestyler, musica e street food che coloreranno il piazzale sotto gli spalti della Maratona. È questa un’opportunità per rinsaldare ancora una volta il legame tra Firenze, la Fiorentina e gli USA e per far sì che gli studenti possano trasformarsi in Ambasciatori della Città e dei colori viola nel mondo.