ACF-BRAGA, I precedenti viola coi club portoghesi

Sarà lo Sporting Braga l'avversario della Fiorentina nei sedicesimi di Conference League: i viola incroceranno i portoghesi in un doppio match di andata e ritorno (16 febbraio e 23 febbraio prossimo), una gara che rievoca ricordi di grandi notti europee. Fiorentina e Sporting Braga non si sono mai affrontate in gare ufficiali, ma quella alla squadra di Artur Jorge sarà la diciassettesima sfida dei viola ad un club portoghese. Sono infatti 16 i precedenti con compagini lusitane, l'ultimo risalente al 2015/16, dove la formazione allora allenata da Paulo Sousa sconfisse per due volte il Belenenses (4-0 in Portogallo e 1-0 al Franchi). Se allarghiamo lo sguardo agli ultimi precedenti, i viola sono imbattuti da sei gare contro avversarie portoghesi e non prendono gol da quattro incontri.

Da ricordare tra questi anche il preliminare di Champions League del settembre 2009, quando la banda di Prandelli ebbe la meglio dello Sporting Club passando ai gironi della competizione solamente grazie alla regola (oramai in disuso) dei gol in trasferta: 2-2 a Lisbona e 1-1 al Franchi. L'ultima sconfitta della Fiorentina contro una compagine portoghese risale al marzo 1997, quando i viola persero in casa contro il Benfica per 1-0, una sconfitta ininfluente poiché, grazie al 2-0 dell'andata Claudio Ranieri ed i suoi passarono in semifinale di Coppa delle Coppe.