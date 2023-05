ACCADDE OGGI, 11/05/69: Fiorentina campione d'Italia

Fonte: a cura di A. Di Nardo

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

11 maggio 1969, la Fiorentina batte a domicilio la Juventus per 2-0 e sul campo del Comunale di Torino festeggia matematicamente la conquista del suo secondo Scudetto. Esattamente 54 anni fa la squadra guidata in panchina da Bruno Pesaola ed in campo da Franco Superchi, Giancarlo De Sisti, Luciano Chiarugi e Mario Maraschi si laureava campione d'Italia con una giornata d'anticipo.

Complice il pari del Milan, i viola festeggiarono con una giornata di anticipo la vittoria di un campionato dominato, chiuso con i due punti di Torino assicurati dalla coppia del gol Chiarugi-Maraschi, a segno nel 2-0 del Comunale. La festa vera e propria ci sarà la settimana successiva con la gara in casa contro il Varese (vittoria per 3-1). Sui propri account social la Fiorentina ha voluto ricordare il secondo e finora ultimo Scudetto, in una data importante anche per il presente, visto che stasera la squadra di Vincenzo Italiano, a più di cinquanta anni di distanza da quella di Pesaola, ha un altro appuntamento con la storia con la semifinale di Conference contro il Basilea.