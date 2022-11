ABETE A FV, Viola può rientrare nella corsa all'Europa

A margine dell'evento "XIII Premio Sportivo Nazionale La Clessidra" direttamente dal Teatro Comunale dei Ricomposti di Anghiari, ha parlato ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete. Queste le sue parole: "L'Italia deve risorgere per quanto riguarda i risultati sportivi, è un periodo amaro. Non siamo ai Mondiali per la seconda volta dopo l'Europeo vinto l'anno scorso. C'è alternanza tra momenti negativi e positivi. Dobbiamo risorgere, l'aver raggiunto la parte finale della Nations League può essere un buon punto di partenza per ripartire".

Come si può rilanciare il calcio italiano dal punto di vista delle riforme?

"Le riforme non sono collegato semplicemente ad un assetto dei campionati. Applicare una riforma che porta la Serie A a 18 squadre e pensare che tutto possa migliorare non è esatto. Il calendario internazionale è quello, non cambia. Si tratta di lavorare sui giovani e sui vivai, sulla valorizzazione dalla base, anche dai dilettanti. Cercare di dare fiducia ai giovani e quindi creare un ricambi di generazione. Abbiamo tre squadre che hanno superato il turno di Champions, e questo è un buon segnale".

Il Napoli l'ha sorpresa?

"Ha sorpreso tutti in positivo, sia per i risultati sia per gli otto punti di vantaggio in campionato. Senza dubbio è stata una sorpresa anche dal punto di vista del gioco. I risultati hanno superato anche le più rosee previsioni. Dopo la sosta ci sarà subito Inter-Napoli e penso che sia già una gara decisiva".

Sulla classe arbitrale e le polemiche tra Var e campo: "Il Var l'Italia lo ha applicato per prima. Genera e genererà sicuramente discussioni. L'obiettivo è quello di avere un'applicazione più omogenea e più rapida. Il Var ha comunque evitato tanti problemi, ha grande importanza. Vanno valorizzate le positività e limitati gli errori".

La Fiorentina può rientrare nelle prime sette per un posto in Europa?

"Certo, la Fiorentina ci può rientrare. E' stata sfortunata nell'ultima partita ma stava facendo bene. Dopo un inizio altalenante, dopo aver intrapreso un percorso positivo sia a livello italiano che a livello europeo, può naturalmente rientrare nella corsa all'Europa".

Sulla proprietà viola e Rocco Commisso: "E' cambiato l'assetto delle nostre proprietà nel campionato italiano. Abbiamo la soddisfazione di aver attratto capitali esteri, ciò significa che il nostro calcio è attrattivo. Il fascino dell'imprenditoria italiane alla guida dei club italiani per i quali hanno sempre tifato è un fascino che difficile si recupera. Tante realtà oggi a livello internazionale però non sono più cosi. La Fiorentina è una squadra solida, ha un ottimo allenatore come Italiano, poteva essere più fortunata, ma penso che possa fare bene".