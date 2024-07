ABBONAMENTI, Superata già la quota 3mila vendite

Fonte: Luciana Magistrato

È partita solo stamani alle ore 10 la campagna abbonamenti della Fiorentina per il campionato 2024/25. E nonostante siano passate solo poche ore, in un Franchi che garantirà una capienza di circa 24mila posti, la vendita procede già ottimamente, visti i tanti tifosi che solo stamattina erano in coda davanti al principale Fiorentina Point di Via dei Sette Santi. Come raccolto da FirenzeViola.it, finora sono stati venduti già più di 3mila abbonamenti.