ABBONAMENTI, CONFERENCE LEAGUE E MERCATO: SI ACCENDE L'ESTATE VIOLA

La giornata di ieri è stata ricca di notizie in casa Fiorentina. Già dalle prime ore del giorno la società viola ha annunciato il raggiungimento di 15000 abbonati, un traguardo più basso rispetto allo scorso ma in piena linea con le aspettative visti i rincari dei prezzi e la non vendita in Curva Ferrovia. Molto probabilmente, qualche tifoso, prima di sottoscrive l’abbonamento, aspettava la comunicazione ufficiale della Uefa sulla vicenda Juventus, che puntualmente, come aveva annunciato mister Italiano, è arrivata ieri verso l’ora di cena. Da oggi i numeri degli abbonati, nonostante i prezzi, potrebbero salire ancora. Dopo il grande amaro lasciato in bocca dalle due finali perse la scorsa stagione, sta tornando l'entusiasmo intorno alla Viola.

La partecipazione alla prossima Conference League (andata play off il 24 agosto) è l’input anche per i movimenti di calciomercato. Oltre agli arrivi di Parisi e Arthur, la Fiorentina si sta già muovendo per consegnare a Italiano una rosa ancora più competitiva rispetto allo scorso anno per puntare poi, con maggiore decisione, alla finale di Atene e agli obiettivi stagionali. Come ribadito anche dalla stessa società, l'intento sarebbe quello di portare un trofeo a Firenze. Inutile nasconderlo. E a tal proposito, l’innesto di Gino Infantino, porterà alla rosa velocità, imprevedibilità e soluzioni tattiche (può ricoprire diversi ruoli). Il giocatore arriverà a Firenze ad inizio settimana prossima per svolgere le visite mediche e mettere la firma sul contratto della durata di 5 anni che lo legherà ai viola fino al 2028 (LEGGI QUI). Da monitorare con particolare attenzione anche le situazioni legate a Grabara, Sutalo e Beltran.

I tifosi stanno rispondendo presenti, entusiasti (la maggior parte) di poter girare anche l’Europa al fianco della Fiorentina. La Conference League c’è. Adesso manca da completare una squadra che, giorno dopo giorno, sta prendendo sempre più forma. L’estate viola si è ufficialmente accesa.