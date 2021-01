A TORINO CON GLI 11 DEL CROTONE E UN DUBBIO IN DIFESA

Trovare continuità, attraverso l’assetto che ha regalato punti dopo la batosta di Napoli e in attesa di poter inserire i nuovi Kokorin e Malcuit. Nella settimana in cui la Fiorentina sembra voler chiudere il suo mercato invernale senza ulteriori entrate o cessioni (di ieri i rumors su Callejon per la visita di Alessandro Moggi e dell’interesse del Valencia per Pulgar) il tecnico avvia il girone di ritorno ripartendo dagli undici che hanno battuto il Crotone.

Non si cambia, insomma, seppure il ballottaggio difensivo veda sempre e comunque Quarta in bilico. L’argentino però è sfavorito rispetto al terzetto titolare che dovrebbe essere composto da Milenkovic, Pezzella e Igor mentre a destra, in attesa di Malcuit, ancora Caceres con Biraghi dall’altra parte. Se in mezzo sono confermati Bonaventura, Castrovilli e Amrabat anche davanti la coppia offensiva è quella consueta con Ribery dietro a Vlahovic.

Il Torino ha invece ritrovato un po’ di ottimismo con il pareggio acciuffato a Benevento in extremis, Nicola tuttavia è ancora all’inizio della sua avventura. Nel 352 granata ci saranno ancora Zaza e Belotti con Singo e Ansaldi sulle corsie esterne, Linetty, Rincon e Lukic i centrocampisti. Out Izzo per infortunio, in difesa Bremer, Lyanco e Rodriguez.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

TORINO (3-5-2): Sirigu, Bremer, Lyanco, Rodriguez, Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi, Zaza, Belotti

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor, Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Ribery, Vlahovic