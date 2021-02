A DENTI STRETTI

Una doccia fredda che, a poco più di ventiquattro ore dalla partita con l'Inter, non era nei piani di nessuno: "Ribery ha avuto un piccolo acciacco. Lo valuteremo domani mattina. I piccoli problemi possono essere risolvibili come no, dobbiamo aspettare questa sera o domani mattina", le parole di Prandelli in conferenza che hanno creato preoccupazione e allarme sulle condizioni del numero sette viola. Il francese, reduce da una grande prestazione a Torino incoronata anche dalla prima rete in campionato, è costretto a fare i conti, nuovamente, con qualche acciacco fisico di natura muscolare. Un problema che nella peggiore delle ipotesi lo costringerebbe a dare forfait per la gara di domani contro l'Inter, con la speranza di rivederlo tra poco più di una settimana con la Sampdoria se il problema dovesse essere di lieve entità. Il francese proverà a stringere i denti fino all'ultimo e solo domattina (o nella tarda serata) verranno valutate le sue condizioni dallo staff medico viola per capire se potrà scendere in campo o meno.

Mister Prandelli lo ha comunque convocato e spera di averlo a disposizione. Anche se i precedenti ci dicono che a volte il francese è stato comunque convocato, per poi però non finire nemmeno in panchina (come contro Sampdoria e Cagliari). Il numero sette viole deve fare i conti con l'ennesimo acciacco della stagione, dato che è stato costretto a dare forfait già per tre partite e mezzo (se si conta la mezz'ora giocata all'Olimpico con la Lazio). Da un parte sarebbe inutile anche rischiare di peggiorare la situazione, considerando che, scendendo in campo, Ribery potrebbe aggravare il suo piccolo problema. È ovviamente da tenere in considerazione che all'età di 37 anni i tempi di recupero dagli infortuni sono molto più lunghi. E in questo momento la Fiorentina non può permettersi di perdere il suo miglior giocatore per tanto tempo. Vautazioni in corso, con Ribery che stringe i denti.