A. ANTOGNONI A FV, Mio padre contento di Commisso

Ieri, in occasione del compleanno del padre, il figlio di Giancarlo Antognoni, Alessandro, è intervenuto a FirenzeViola.it commentando la nuova veste da dirigente viola dell'Unico 10: "Tutta la mia famiglia è felicissima perché la Fiorentina è la sua casa e lui potrebbe lavorare solo lì. Aveva già un po' di esperienza come dirigente, ai tempi di Cecchi Gori, e riuscì a portare a Firenze ottimi calciatori. Mio padre è molto contento della nuova proprietà, è seria e ha intenzione di investire per riportare la Fiorentina ad alti livelli. Ora stiamo vivendo un momento difficile a causa di questo coronavirus, ma speriamo finisca tutto presto. Il fatto di non avere il calcio per diversi è una sofferenza".

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE