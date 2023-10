500 GIORNI DI BREKALO. IL MOMENTO D'ORO DI BREPALO, DIVENTATO BREKAGOL

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'aveva promesso, l'ha fatto: Josip Brekalo è tornato a segnare dopo oltre un anno e mezzo e ora non si vuole certo fermare. Erano 513 giorni che il croato non vedeva il pallone superare il portiere avversario su un suo tiro, al Maradona finalmente la prima gioia in maglia Fiorentina proprio due giorni dopo aver promesso, su queste pagine, che sarebbe passato presto da Brepalo a Brekagol.

È un periodo d'oro per il classe '98 di Zagabria che viaggerà con il sorriso sulle labbra in direzione Croazia per vestire quella maglia della Nazionale che ha ritrovato proprio in queste settimane. Finalmente si è tolto il peso del primo gol con la Fiorentina e ora può davvero volare, sfruttando il fatto che Italiano continua a puntare su di lui e che né Sottil né Kouame danno le sue stesse garanzie di affidabilità. Difficile emulare i 7 gol segnati alla sua ultima stagione a Torino, ma sicuramente meglio di quanto fatto vedere in Germania dove Brekalo non era riuscito a marcare il tabellino neanche una volta.

Queste due settimane serviranno al tecnico viola per valutare come sta soprattutto Sottil che restando a Firenze avrà un vantaggio rispetto ai compagni, sapendo bene che se la Fiorentina comincia a trovare reti e assist anche dagli esterni sinistri allora sì che davvero si può sognare in grande.

Anche perché Brekalo è diventato il dodicesimo giocatore viola a segno, una cooperativa del gol ai vertici in Europa.