4 GOL IN 3', Dopo la Lazio la storia torna a ripetersi

Casualità o fatalità. Poco importa perché a distanza di neanche due settimane al Franchi, prima la Lazio e poi l'Inter, con solo 3 minuti di possesso palla nella metà campo della Fiorentina sono riuscite a trovare la bellezza di 4 gol. Una lezione di cinismo, dato che i nerazzurri hanno calciato 4 volte verso la porta difesa da Terracciano trovando 3 reti. Ancora una volta è stata la Fiorentina a tenere il pallino del gioco, mantenendo il possesso per 48 minuti. Vero, i Viola hanno letteralmente assediato la difesa avversaria, come ben raccontano i quasi 20 minuti passati nella metà campo altrui, ma sono arrivati solo 4 tiri totali. Le squadre che affrontano la Fiorentina hanno imparato la lezione: contro i Viola una chiave per poter vincere consiste di un pressing alto e aggressivo - con una difesa solida - per recuperare il pallone e dare il via a quelle ripartenze che troppo spesso trovano impreparata e fuori posizione la difesa della Fiorentina. Come evidenziano le prime due reti subite contro l'Inter, ai nerazzurri non è servito costruire delle vere e proprie azioni, ma sfruttare gli errori di impostazione (prima di Biraghi e poi di Quarta) per trovare il varco giusto e piazzare il pallone in rete.