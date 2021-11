28 A 27. IL CONFRONTO (ANCHE SUL MERCATO) TRA DV9 ED EH9

Sembra quasi si siano dati appuntamento, ieri pomeriggio è ripartita la sfida a distanza tra Dusan Vlahovic ed Erling Haaland per il titolo di capocannoniere Under 21 d'Europa. L'attaccante della Fiorentina ha segnato contro l'Empoli un gol finito per essere vano, ma comunque emblema della cattiveria e della maturità raggiunta dall'ex Partizan Belgrado in questa stagione. Il norvegese del Borussia Dortmund invece è tornato in campo dopo un mese e mezzo di stop e ci ha messo giusto qualche minuto per timbrare il cartellino nel 3-1 contro il Wolfsburg come se non si fosse mai fermato.

La particolarità dell'evento sta nel fatto che entrambi abbiano segnato in spaccata, anche se Haaland l'ha fatto su un cross alto. Ma è solo l'ennesima coincidenza che accomuna i due attaccanti, divisi da soli sei mesi (Vlahovic è nato a gennaio, Haaland a luglio). Per adesso il bilancio nel 2021 segna 28 gol per DV9 e 27 per EH9, mentre in stagione sono 11 i gol in 14 partite per il serbo, 10 in 7 partite per il norvegese.

Eppure transfermarkt - nota piattaforma che analizza il valore di mercato dei giocatori - valuta 150 milioni Haaland e 50 Vlahovic. Decisivi evidentemente sono l'esperienza internazionale che Haaland è riuscito già a mettere in cascina (esordendo già a 18 anni con il Salisburgo) e soprattutto la scadenza del contratto nel 2024, che permette ai tedeschi di avere più potere in sede di trattativa.

Quella per il rinnovo di Vlahovic invece, ormai è storia nota, si è inceppata e resta al 2023, con il presidente Commisso che però è tornato a Firenze ed è pronto a cercare una nuova offensiva per convincere uno dei talenti più fulgidi d'Europa a prolungare il suo accordo con la Fiorentina.