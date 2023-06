-2 A PRAGA: I NODI DA SCIOGLIERE PER ITALIANO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il countdown verso la serata di Praga corre veloce ed oggi segna -2 alla notte della verità per la Fiorentina e per Vincenzo Italiano. Le ultime 48 ore che ci separano da Fiorentina-West Ham saranno cruciali per il tecnico viola, che deve ancora sciogliere almeno tre nodi di formazione, tre ballottaggi che accompagneranno anche l'attesa dei tifosi nell'antivigilia e nella vigilia della finale di Conference League.

Difesa, un posto per tre candidati - Chi accanto a Nikola Milenkovic? Il ballottaggio in difesa è aperto a tre nomi. Luca Ranieri, Igor, Lucas Martinez Quarta, tutti e tre covano per motivi diverse speranze per strappare una maglia da titolare. Italiano dovrà valutare la condizione fisica dei tre e su questo, a sorpresa, Ranieri, protagonista di un'ottima gara anche col Sassuolo, sembra quello più in palla, ma il tecnico viola dovrà anche scegliere in base all'attacco avversario. Il West Ham si affiderà a Michail Antonio, centravanti straripante fisicamente e difficilmente contenibile in campo aperto. Per questo sia Igor, il più strutturato dei tre, che Quarta, decisamente più rapido dei colleghi, sperano in una chance dal primo minuto.

Mediana da completare - Spostandoci a centrocampo, Sofyan Amrabat e Giacomo Bonaventura sembrano sicuri del posto. Italiano deve solo scegliere chi affiancare al marocchino sulla linea mediana. Corsa a due tra Rolando Mandragora e Gaetano Castrovilli. Anche su questa scelta peserà il centrocampo di muscoli e centimetri degli hammers, che schierano un duo di altissimo livello con Rice e Soucek. Proprio le caratteristiche del reparto di punta di David Moyes lasciano propendere per un utilizzo di Mandragora, con Castrovilli spendibile come arma a partita in corso.



Attacco: chi insieme a Nico e Cabral? - Detto che anche sulla scelta del centravanti, visti i novanta minuti di Cabral a Reggio Emilia, rimangono ancora alcuni punti interrogativi, Nicolas Gonzalez è invece sicuro di partire dal 1'. Manca quindi la terza freccia del tridente: favorito su tutti Jonathan Ikoné, con Italiano che ha spesso preferito il francese agli altri esterni a roster. Rimangono in attesa Riccardo Saponara, Riccardo Sottil e Josip Brekalo. I tre esterni sono stati poco impiegati ultimamente e non danno le stesse garanzie fisiche del numero undici. Probabile che Italiano opti nuovamente per Ikoné, utilizzando i tre come jolly dalla panchina.