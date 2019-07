ALL. BARI, Sono contento. Viola? Hanno qualità

Dopo il pareggio a Moena, l'allenatore del Bari Giovanni Cornacchini ha parlato così davanti ai giornalisti in conferenz stampa: "Sono molto contento di come sono andate le cose, soprattutto del fatto che non si sia fatto male nessuno: mi premeva questo. Queste partite servono per trovare la condizione, non ho rimpianto. Siamo un po' indietro con la preparazione ma non ci sono problemi. I nuovi acquisti? Sono bravi ma ancora è presto per tutto. Dobbiamo continuare a lavorare e va bene come stanno facendo i miei giocatori. Kupisz? È un ragazzo che può dare tantissimo. Ha grossi margini di miglioramento e vedremo come si svilupperà. Simeri? Deve dimostrare le sue qualità e ripetere quanto fatto l'anno scorso. Sarà utile al Bari. I giocatori della Fiorentina? Sono sia fisici che di qualità, è una squadra di prospettiva. Se prenderei qualcuno? Cerchiamo un altro ripo di giocatori".