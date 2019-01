ZURKOWSKI, Scambio dei documenti e blitz visite

Fiorentina, sempre più Fiorentina a partire da luglio nel futuro di Szymon Zurkowski. La Viola è sempre stata sicura, mai ha temuto di non perfezionare l’operazione che porterà all’ombra del Franchi il centrocampista polacco classe 1997. Con il Gornik Zabrze, come già raccontato, la quadratura è stata trovata sulla base di 3,7 milioni di base fissa più 1,3 a titolo di bonus, per un totale di 5. Senza percentuali sulla futura vendita. Adesso la Fiorentina sta programmando un blitz per consentire a Zurkowski – come già accaduto per Traoré – di sottoporsi alle visite mediche. Scambio dei documenti in dirittura d’arrivo.