Zola elogia Palladino: "Si sta confermando un ottimo tecnico. Bravo a far maturare Kean"

L'ex calciatore, tra le altre di Napoli e Chelsea, Gianfranco Zola ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi toccati anche il match in programma questo pomeriggio al Maradona tra i partenopei e la Fiorentina: "Mi aspetto una bella partita, innanzitutto. Sono due belle squadre.Il Napoli arriva da un buon risultato contro l’Inter, dove ha giocato anche abbastanza bene. La Fiorentina sta facendo un campionato di spessore e qualità:Palladino si sta confermando un ottimo tecnico e questo mi fa molto piacere".

Su Palladino

"L’ho seguito lo scorso anno al Monza: era uno di quegli allenatori che, nonostante avesse una squadra non tra le migliori, cercava comunque il risultato attraverso il gioco. Mi era piaciuto molto, e quest’anno sta andando anche oltre. La Fiorentina è una buona squadra: era ben allenata da un altro ottimo tecnico come Italiano, ma Palladino è riuscito ad aggiungere le sue idee e la squadra sta andando bene".

Un giocatore della Fiorentina che le piace particolarmente?

"Moise Kean. È stato bravissimo e non me l’aspettavo, devo essere sincero. Bravo lui e bravo il suo tecnico che l’ha fatto maturare in modo così importante".