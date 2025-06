Gilardino sarà il prossimo allenatore del Pisa: l'ufficialità è attesa per domani

Andrea Gilardino sarà il prossimo allenatore del Pisa. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com l'ufficialità del suo approdo in nerazzurro è attesa al massimo per domani. Questa mattina Gilardino è arrivato in città. Il club promosso in Serie A ha scelto lui come nuovo allenatore, dopo la separazione con FIlippo Inzaghi. Trovato l'accordo sull'ingaggio e sulla durata del contratto che sarà di due anni, dunque fino al 30 giugno 2027.