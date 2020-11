ZILIANI, Per i viola aperta inchiesta. E per la Juve?

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, ha commentato su Twitter la notizia dell'apertura da parte della Procura FIGC di un'inchiesta per i calciatori della Fiorentina che hanno rotto la bolla d'isolamento: "Sapete qual è la differenza tra i giocatori della Fiorentina e quelli della Juventus che rompono la bolla d’isolamento? La differenza è che per la Fiorentina la Procura FIGC apre un’inchiesta, per la Juventus invece “può aprirla”. Se proprio necessario. Con comodo".

Di seguito il tweet in questione: