ZEYTULLAYEV, Kokorin? Non c'è fiducia in lui. Italiano...

L'ex attaccante della Juventus Ilyas Zeytullaev ha parlato di Kokorin al portale russo championat.com. Queste le sue parole sull'attaccante viola: "L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano fa un calcio aggressivo e aperto. E per lui sono importanti giocatori in perfetta forma fisica. Solo loro possono dare l'effetto desiderato dal mister. Pertanto, suppongo che questo sia uno dei motivi per cui Kokorin non gioca partite intere da molto tempo. Per trovare il ritmo devi giocare almeno 5-6 partite all'inizio, ma non gli viene mai data una tale opportunità".

Sul futuro: "Se Kokorin si trova a suo agio a Firenze, se vede e sente che può avere un'occasione, allora deve continuare a combattere. Basti pensare al mio connazionale Shomurodov. Si vede che lui è al centro del progetto di Mourinho. Nel caso di Kokorin, tutto è diverso. Non c'è tale fiducia in lui. E sarà difficile per lui guadagnarsela. Se vuole rimanere un giocatore di riserva fino alla fine del suo contratto, allora è una sua scelta".

Sull'essere vice-Vlahovic: "Vlahovic ha rifiutato di rinnovare il contratto, ma nessuno dubita che sia lui l'attaccante titolare. Sì, questa è una perdita enorme, ma sarà utilizzata fino all'ultimo. Pertanto, Kokorin dovrà combattere per il posto. Alexander ha solo sette partite in nove mesi. È difficile mettersi in forma in queste condizioni".