Lo Zenit San Pietroburgo è pronto a mettere a segno il colpo Luiz Henrique. Come riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano i russi cederanno al Botafogo anche l’attaccante classe ’98 Artur, valutato 10 milioni di euro. Allo Zenit, che in tutto spenderà qualcosa come 50 milioni di euro per Luiz Henrique, rimarrà il 20% sulla futura rivendita del brasiliano.