ZENGA, Statistiche incubo con i viola. Per Iachini...

Iachini contro Zenga: stasera ci sarà l'atto numero 4 di questa sfida tra allenatori. Ma una sola volta per ora Iachini ha 'ospitato' il collega. E' avvenuto in Sassuolo-Crotone, campionato 2017/18, sedicesima giornata. In quella circostanza fu proprio lui ad avere la meglio per 2-1. Il fattore campo è sempre stato determinante nel confronto tra questi due allenatori, perché in casa, Zenga ha fatto bottino pieno con due vittorie in due partite. Mai si è verificato il pareggio. Sei i risultati utili consecutivi ottenuti da Iachini contro il Cagliari. L'attuale tecnico viola non perde contro i rossoblu dal 21 novembre 2010 (Brescia-Cagliari 1-2).

A dir poco disastroso invece il rapporto che Zenga ha con la Fiorentina. In cinque partite giocate contro i viola ha sempre perso e le sue squadre non hanno segnato nemmeno un gol. C'è da aggiungere anche il fatto che una di queste cinque sconfitte gli è pure costata la panchina: ci riferiamo allo 0-2 subito a Genova quando era alla guida della Sampdoria nel novembre 2015.

TUTTI I PRECEDENTI IACHINI VS ZENGA (ANDATA E RITORNO)

1 vittoria Iachini

0 pareggi

2 vittorie Zenga

3 gol fatti squadre Iachini

6 gol fatti squadre Zenga

TUTTI I PRECEDENTI IACHINI VS CAGLIARI

3 vittorie Iachini

5 pareggi

2 vittorie Cagliari

12 gol fatti squadre Iachini

7 gol fatti Cagliari

TUTTI I PRECEDENTI ZENGA VS FIORENTINA

0 vittorie Zenga

0 pareggi

5 vittorie Fiorentina

0 gol fatti squadre Zenga

9 gol fatti Fiorentina