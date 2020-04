ZENGA, Spero che Nainggolan resti a Cagliari

Walter Zenga, attuale tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Telelombardia e Top Calcio 24, soffermandosi in particolare su Radja Nainggolan, in Sardegna ma in prestito dall'Inter: "Ho trovato un ragazzo disponibilissimo a qualsiasi situazione e di grande spessore. Quando ho sentito di Vidal accostato all'Inter mi sono sempre chiesto per quale motivo i nerazzurri avrebbero dovuto prendere Vidal avendo già Radja. Questo è un mio pensiero, io sono contento di averlo con me perché è uno che fa la differenza. Io sono il suo allenatore e me lo tengo stretto, se l’Inter ce lo volesse lasciare ancora un anno sarei l’uomo più felice del mondo. Poi non so se ci sono possibilità, la mia idea è fare l’allenatore ed esprimo delle esigenze ma non posso entrare nelle varie situazioni".