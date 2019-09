ZAZZARONI, Juve? Se viola giocano come col Napoli...

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport si è espresso così sui temi di casa Fiorentina: "Commisso deve pensare a far bene per la Fiorentina visto che in Serie A di idee ce ne sono diverse. Se la Fiorentina giocherà come contro il Napoli, specie come nel primo tempo, secondo me avrà le sue possibilità perché, ora come ora, la Juventus non è ancora la squadra di Maurizio Sarri avendo avuto l'ex Chelsea poco tempo per allenarla, vince anche perché è fortunata come con gli azzurri. Montella? Ha bisogno di vincere e di fare 3 punti per togliersi da questa discussione continua".