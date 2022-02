ZAZZARONI, 3-2 viola emotivamente vale tantissimo

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto all'indomani del successo della Fiorentina per 3-2 contro l'Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni:

Quanto vale la semifinale di Coppa Italia per i viola?

"Sul piano emotivo tantissimo. So perfettamente cosa significa vincere al 94' contro l'Atalanta di Gasperini, con gol di Milenkovic di piede in 10, oltretutto quando gli avversari lo considerano irregolare. In semifinale, per giunta, c'è Vlahovic contro... Lui l'ha definita una partita come le altre

Si può dire che sia cominciato il cammino della Fiorentina di Commisso?

"Dirlo oggi dopo quello che è successo a gennaio non è facile e io non sono un'ipocrita. I risultati sono migliori, ma anche perché c'è Italiano, allenatore diverso. Il mercato è stato buono, io stravedo per Nico Gonzalez che ancora deve esprimere tutto il suo potenziale, ma ci si poteva risparmiare la cessione di Vlahovic a gennaio. A giugno lo vendevi per 10 milioni in meno".

In attacco è partito il casting?

"Sì, ieri Piatek ha avuto due rigori, ma ha fatto altre cose interessanti. Lui è da ricostruire sotto il punto di vista della fiducia e a Firenze può trovare il posto giusto. Cabral deve invece avere tempo di affermarsi in Italia".

Riuscirà la Fiorentina ad avere mai una difesa un po' meno svagata?

"Se si vanno a vedere le caratteristiche dei giocatori si capisce il gioco di Italiano. Biraghi è forse il miglior crossatore in corsa d'Italia, ma sul piano difensivo non è granché. Odriozola attacca, a centrocampo ci sono giocatori di palleggio... Italiano ogni tanto si scopre, però ha accettato questo tipo di gioco. Milenkovic è molto bravo di testa, un filo meno di piede, mentre Quarta è un ottimo difensore, ma a volte un po' eccessivo negli interventi".

Qual è il suo giudizio su Biraghi?

"Su calcio da fermo è un fenomeno. Se riuscite a trovare un difensore esterno capace di mettere quelle palle in corsa... Ha sempre molto coraggio, poi è normale che a volte prenda l'avversario davanti a sé. Spende molto in termini energetici, sarebbe perfetto come quinto, poi non è certo Roberto Carlos. Si tratta di un giocatore nel giro della Nazionale, se si discute anche Biraghi...".

In Italia c'è una stagione divertente.

"La qualità delle partite non è eccelsa, però il campionato è aperto, la lotta Champions è per 5 squadre, stesso discorso per Europa League e Conference. Dietro il Genoa si sta riprendendo insieme al Cagliari e c'è l'idea di poter andare avanti con emozioni".