ZAURI, ACF ha qualità e idee ma contano i gol

L'ex difensore viola Luciano Zauri ha parlato di Fiorentina: "Conosco Italiano che ho avuto modo di conoscere e gli faccio i complimenti, nella squadra c'è qualità e ci sono le sue idee ma nel calcio non basta se non arrivi in fondo e auguro alla Fiorentina di arrivarci. Terzini destri viola? Venuti lo conosco dal Pescara ed è molto bravo insieme a Odriozola e penso che la Fiorentina con loro su quella fascia sia coperta. In cosa deve migliorare? Gli obiettivi passano dai gol dei due attaccanti che hanno sostituito Vlahovic, con l'aiuto di qualche gol dei centrocampisti. E una squadra così offensiva porta a rischiare qualcosa. Piatek? Gol facili non esistono, lui conosce il campionato italiano e sa come fare. Ognuno deve adattarsi e deve capire cosa vuole il mister e che corde hanno i compagni, ma lui sa fare gol di sicuro".

Scetticismo ambiente? "Io credo che il tifoso fiorentino come ha sempre fatto debba sempre sostenere la squadra, non possiamo cambiare giudizi in base ad un risultato. Differenza tra Zeman e Italiano? Il primo era avanti di 40 anni agli altri ed il suo è un calcio molto integralista e verticale; il calcio moderno invece parte dal basso e con fraseggio. In comune hanno che le loro squadre fanno molti gol. Se sento ancora gli ex viola? A Firenze ho giocato solo un anno ma ho trovato un gruppo incredibile, sono rimasto legato molto ad alcuni di loro, con Dainelli, Pazzini, Gilardino, Gobbi, con cui passo anche le vacanze.. Atalanta? Ha giocatori cardine assenti e la squadra cambia per forza di cose"