ZAPATA, Idea del Southampton. Atalanta non interessata

Idea del Southampton per l'attacco in queste ultime ore di mercato. Come riporta TMW, il club inglese infatti si è interessato a Duvan Zapata dell'Atalanta, accostato anche alla Fiorentina in questo mercato, con la possibilità di arrivare al giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Condizioni a cui per il momento l'Atalanta non è interessata.