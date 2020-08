WEISS, Possibile ACF Femm. a Moena. Futuro...

Andrea Weiss, direttore APT Val di Fassa, ha parlato di Moena e del futuro della Fiorentina nella località trentina. Questo ciò che ha detto: "L'appuntamento è per il 2021, quest'anno abbiamo avuto la visita di tanti tifosi che hanno comunque scelto di fare vacanza a Moena e sicuramente ci dà la misura del legame che c'è con la città e con la squadra. I viola erano ancora impegnati in campionato ed abbiamo deciso di far slittare l'accordo al 2021".

Avete già conosciuto Joe Barone, ma Commisso si fa attendere.

"E' sicuramente la curiosità centrale rispetto al prossimo ritiro della Fiorentina, ci auguriamo di conoscerlo perché crediamo di far parte del prgoetto sportivo soprattutto in questo momento che i tifosi possono stare vicini alla squadra come lo è stato Commisso".

Commisso è un personaggio particolare. Che idea vi siete fatti di lui e Barone?

"C'è stato un legame molto stretto con la famiglia Della Valle che è sempre stata corretta nelle relazioni avute. Per questo ci fa particolarmente piacere avere questo rapporto anche con il nuovo patron Commisso per vedere se le cose che leggiamo sui giornali dove emerge una persona con una fortissima vocazione per Firenze, il calcio e l'Italia troveranno un riscontro nella conoscenza personale e mi auguro nell'accordo che ci auguriamo di portare avanti e rinnovare. Quest'ultima è un'ipotesi che stiamo discutendo: potrebbe essere la visita di Commisso il momento giusto".

Qual è stata la squadra della Fiorentina alla quale è più legato?

"Direi sul piano personale la presenza di mister Pioli è stata molto importante perché è una persona splendida nelle relazioni, visita la Val di Fassa anche per interessi personali. Per impatto invece l'anno di Mario Gomez che fu un'estate strepitosa per il clima che si respirava e per le aspettative che c'erano".

Da Mario Gomez a Ribery, sperate che possa continuare a giocare e lo aspettate a Moena?

"Conferma che Firenze è diventata una piazza importante per il calcio internazionale, è uno dei più importanti arrivati a Firenze negli anni. La sua presenza è un motivo di grande attrazione per i tifosi, mi auguro sia qui a prepararsi al meglio anno prossimo e anche Iachini che è venuto qua diversi anni da calciatore".

Nei prossimi anni potrebbe esserci la possibilità di vedere la Fiorentina Femminile a Moena?

"Se ne è parlato con la dirigenza, ma potrebbe essere un'ipotesi quello di allargare il momento di preparazione alle donne e anche addirittura alle squadre giovanili".

Senza Fiorentina c'è stato un calo di presenze a Moena?

"L'inizio della stagione estiva ha coinciso con il periodo che i viola facevano il ritiro. Quest'anno siamo stati tutti colpiti dall'emergenza sanitaria e da metà luglio in poi invece siamo decollati. Difficile fare un paragone con anno scorso, ma è chiaro che i tifosi hanno una grande importanza anche economica e siamo contentissimi di rinviare questo appuntamento alla prossima estate".